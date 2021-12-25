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Giriş Tarihi: 25.12.2021 07:13 Son Güncelleme: 25.12.2021 07:14

Fatih sondaj gemisinden bir güzel haber daha: Ve başladı!

Fatih sondaj gemisinden bir güzel haber daha: Ve başladı!

Türkiye'nin milli enerji ve maden politikası kapsamındaki hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni haberi duyurdu. Bakan Dönmez, “Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.

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Fatih sondaj gemisinden bir güzel haber daha: Ve başladı!
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