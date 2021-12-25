Fatih sondaj gemisinden bir güzel haber daha: Ve başladı!

Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.