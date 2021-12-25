Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Alaeddin Yavaşca ile birebir tanışma fırsatı bulamadığını ancak eserlerini yakından takip ettiğini anlattı. Yavaşca'nın sanat camiasına katkılarını bildiğini dile getiren Kavakcı, "Allah rahmet eylesin, başta ailesi, sevenleri, öğrencileri olmak üzere ve hastaları olmak üzere. Çünkü o dediğim gibi birçok insanın hayatına da dokunmuş. O dünya vazifesini yaptı. Güzel yad edilecek arkasından. İnşallah Rabb'im bizi de onlardan olmayı nasip etsin." diye konuştu.



Alaeddin Yavaşca

"TÜRK SANAT MUSİKİSİNİN SON KALESİ GİTTİ"

Ses sanatçısı Mustafa Keser, Yavaşca'nın üzerlerinde çok emekleri olduğunu dile getirdi. Yavaşca'ya musiki ve ahlak adına ardında bıraktıkları için teşekkür eden Keser, "Türk sanat musikisinin son kalesi gitti. Biz de elimizden geldiği kadar onların yolundan gitmeye çalıştık. Allah rahmet eylesin." dedi.