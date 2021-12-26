Son dakika haberi: Savunma Sanayiinden bir başarı daha! HİSAR O+ göreve hazır...

Son Dakika: Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ göreve hazır | Video
Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 26, 2021
Milli hava savunma füze sistemimiz #HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti.
HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun pic.twitter.com/ypo4n7UQVx
BİR PAYLAŞIM DA MSB'DEN...
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." denildi.
NOKTA VE BÖLGE SAVUNMASI
HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son olarak gerçekleştirdiği harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha etmeyi başardı. Sistem böylece seri üretime geçme aşamasına geldi. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.
HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.
AYNI ANDA 6 HEDEF
Hava Savunma Sistemleri, Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan- Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR A+ Sisteminin önleme menzili 15 kilometreyken, HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.