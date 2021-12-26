Son Dakika: Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ göreve hazır | Video

HİSAR O+ göreve hazır! Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medyada yaptığı son dakika açıklamasında;Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ettiğini duyurdu. "HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında " diyen Demir, Şanlı ordumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.