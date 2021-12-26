Son dakika! ’Necip Fazıl Ödülleri’ne katılan Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... 'Necip Fazıl Ödülleri' törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Üstad'ın aziz hatırasına hürmeten 2014 yılında başlattığımız Necip Fazıl Ödülleri'nde 8. seneyi geride bırakıyoruz. Üstad yılmadı, korkmadı, korkutulamadı. Çünkü o bir dava insanıydı. Üstad vefatının üzerinden geçen 38 yıla rağmen eserleriyle mücadelesiyle asil duruşlarıyla bizlere rehberlik etmeye devam ediyor.

"BU ÖDÜLLER ZORBALARA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR"

Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan zorbalara karşı açılmış bir bayraktır. Necip Fazıl ödülleriyle zorbaların konforu bozulmuş, al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Necip Fazıl Ödülleri Türkiye Merkezli düşünme sürecine de önemli katkılar yapmaktadır.

"TÜRKİYE'NİN İLİM KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KATKI SAĞLAYAN HERKES BU ÜLKEYE HİZMETTE BULUNMAKTADIR"

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Her yıl titiz bir çalışmayla kültür ve edebiyat dünyamızın mümtaz isimlerini tescil eden ödül jürimize teşekkür ediyorum.

"DEĞİŞİM İLE YOZLAŞMA ARASINDA KESKİN BİR FARK VARDIR"

Değişim ile yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. Modernleşme ile beraber insanın çevresine bakış açısı değişti. Altta kalanın canının çıktığı bir sistem yarattılar, Afrika bu konuda hor görüldü, sömürgeleştirildi.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DİYEREK YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELE BU DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİNDİR"

Sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen düzenin değişmesi için Türkiye olarak mücadele ediyoruz. İnsanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek yürüttüğü mücadele bu düzenin değişmesi içindir.

"DAVASI İÇİN ÇALIŞTIR, TER DÖKTÜ, BEDEL ÖDEDİ"

Fikir ve yazı hayatının her alanında özgün, nitelikli ve coşkun ırmak gibi akan eserler vermiştir. Üstad davası için çalıştı, ter döktü gerektiğinde bedel ödedi. Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle şiirleri tiyatroları denemeleriyle gençlere umut aşıladı.

Terörün şiddetin ve batıya öykünmenin kol gezdiği dönemde Üstad sadece varlığı ile koca bir neslin kaybolup gitmesine engel oldu. Gençlerin okumasından araştırmasından medeniyet değerlerine sahip çıkmasından mutlu olmuştur. Biz de her sene Üstad'ın bu hayalini en azından edebiyat alanında gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2021

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ