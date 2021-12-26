Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı: Bu ödüller zorbalara açılmış bir bayraktır

'Necip Fazıl Ödülleri' törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu ödüllerin zorbalara karşı açılmış bir bayrak olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Necip Fazıl ödülleriyle zorbaların konforu bozulmuş, al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır." dedi. Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında, "Altta kalanın canının çıktığı bir sistem yarattılar, Afrika bu konuda hor görüldü, sömürgeleştirildi. Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek yürüttüğü mücadele bu düzenin değişmesi içindir." ifadelerini kullandı.