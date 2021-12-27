PKK imamlarına seçim talimatı! PKK’nın sözde hocalarına Demirtaş ziyareti





Mehmet Ş.: Ben geldiğimde sana künyemi okurum.

Nusret K.: Bana Reis'e oy vermedim; HDP'ye, Demirtaş'a oy verdim de başımın tacısın. Ona oy verme de ister HDP'ye ver.

Mehmet Ş.: Ben Sultanbeyli HDP adayıydım hocam.

Nusret K.: Heh şimdi oldu.

Mehmet Ş.: Heh tabi.

Nusret K.: Bana Reis'e oy vermedim, HDP'ye oy verdim de, İYİ Parti'deki kadının adı neydi, Meral'e oy verdim de, CHP'ye oy verdim de, bilmem kime oy verdim de, Reis'e oy verdim deme de ne dersen de...