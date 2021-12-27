Tevfik Göksu’dan İBB’ye zor sorular! ’Rakamları neden açıklamıyorsunuz?’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan 45 bin personelden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğunun tespit edilmesi üzerine özel teftiş başlatıldı. İBB, duruma itiraz ederken, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu A Haber'de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Göksu, "Köşeye sıkıştılar. Devlet bu ulusal güvenlik sorununa karşı kenarda mı duracak? Devlet kenarda durmaz." dedi. Göksu, İBB'nin 45 bin kişiyi işe almadığını öne sürmesine de yanıt verdi, "Yaptığınız işin doğru olduğuna inanıyorsanız, Meclis üyelerine neden bu bilgileri vermiyorsunuz? Niçin vermiyorlar? Çünkü yalan söylüyorlar. Bunlar Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararı ile tescillenmiş bir belediye." diye konuştu.

"BAŞARI HİKAYESİ YAZAMAYINCA SAHTE KAHRAMANLIK MASALI YAZDILAR"

Göksu, İBB'ye alınan 45 bin 29 kişi ile ilgili süreci şu sözlerle değerlendirdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği rakamlar, İçişleri Bakanımızın ifade ettiği rakamlar ve bizim daha önce İBB Meclisi'nde açıkladığımız rakamlar çerçevesinde tartışmalar sürüyor. Bu tartışma çerçevesinde İBB bir türlü esasa gelemiyor. İBB Başkanı bir başarı hikayesi yazamadığı için sahte kahramanlık üzerine bir masal yazmaya çalışıyorlar.

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"SADECE İSMEK'TEN BİLE 2018 KİŞİ ATTILAR"

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde verdiği sözleri ve yaptığı propagandayı hatırlattı şu ifadeleri kullandı:

Seçim boyunca İBB Başkanı, 'Belediyede insan kaynağı israfı var' dedi. CHP Genel Başkanı ne dedi, 'Namus sözü veriyoruz, kimseyi işinden, aşından etmeyeceğiz' dedi. Sonuç, 13 bin 353 kişi atıldı. Sadece İSMEK'ten atılan 2018 kişi var. İsim isim kayıt altında.

"ÇÜNKÜ YALAN SÖYLÜYORLAR"

İBB'nin işe kaç kişi alındığına dair sorulara yanıt vermediğini ifade eden Göksu, şunları söyledi:

İBB'ye biz her ay soruyoruz, kaç kişi aldınız, kaç kişi attınız? 22 soru sormuşuz, birine cevap vermişler, o da cevap yoktur. Yaptığınız işin doğru olduğuna inanıyorsanız, Meclis üyelerine neden bu bilgileri vermiyorsunuz? Niçin vermiyorlar? Çünkü yalan söylüyorlar.

Bunlar Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararı ile tescillenmiş bir belediye. Belediye adına konuşanlar, sayın Belediye Başkanı, 'Kanım dondu' dedi. Mahkeme ne dedi, böyle bir görüntü yok. Mahkeme kararı ile yalancılığı tescillenmiş bir kişiye mi inanacağız? Yoksa kayıtlara ma inanacağız?

İBB'nin SGK'ya 'Ben işe aldım' dediği 12 Kasım 2021'e kadar 45 bin 29 kişidir. İsim isim burada. Rakamlarına inanıyorlarsa, antetli kağıtla çıkıp Meclis'te açıklama yapsınlar.

"İBB KORİDORLARINDA İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN AÇIKLADIĞINDAN DAHA FAZLASI KONUŞULUYORDU"

İBB'ye alınan terörle iltisaklı kişilerin tespit edilmesi sonrası başlatılan özel teftiş kararını değerlendiren Göksu, şu ifadeleri kullandı:

İBB koridorlarında konuşulan bir konu vardı. 'Bu büyükşehir belediyesinde işe girenler kimler?'

Sayın Bakanımız Meclis'te yaptığı açıklamada, koridorlarda konuşulanları isimlendirmiş oldu. Koridorlarda daha fazlası da konuşuluyordu.

"EVİNİZDE SAYACA BAKMAYA TERÖLE İLTİSAKLI BİR KİŞİNİN GELMESİNİ İSTER MİSİNİZ?"

Göksu, terörle iltisaklı kişiler ile ilgili 'Aziz İstanbullular sizlere sesleniyorum' diyerek şu soruları sordu:

Evinizde doğal gaz var değil mi? Doğal gaz sayacını okumaya gelen kişinin PKK, DHKP-C, MLKP ile iltisaklı olmasını ister misiniz?

Evinize bu örgütlerle iltisaklı bir kişinin gelmesini ister misiniz? PKK ile iltisaklı bir kişinin sizin araçlarınızın bilgilerini İSPARK'ta tutmasını ister misiniz?

"İBB KÖŞEYE SIKIŞTI! BU BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ..."

"İBB köşeye sıkıştı." diyen Göksu, "CHP İl Başkan Yardımcısı açıklıyor ya, 'Biz aldıklarımızın yüzde 35'ini CHP'den, yüzde 15'ini İYİ Parti'den, yüzde 15'ini de adını söyleyemediğimiz koalisyon ortaklarımızdan alıyoruz' diyor ya. Onlar isimlendiremedi, Sayın Bakanımız işte bunu isimlendirdi. Bu bir ulusal güvenlik meselesi. Kimse bu anlamda rahat olamaz. Herkes görevini yapacak. Devlet bu ulusal güvenlik sorununa karşı kenarda mı duracak? Devlet kenarda durmaz. 16 milyonu kucaklayacaktınız, nerede hani 16 milyonu kucakladınız? Alınan 45 bin kişi için gençlere soralım, kaç tane genç 45 bin kişinin işe alındığını duydu?" dedi.