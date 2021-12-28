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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Darbeci Semih Terzi’nin eşi tutuklandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Darbeci Semih Terzi’nin eşi tutuklandı
FETÖ'NÜN darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nezire Terzi FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Terzi'nin eşi hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma açılmıştı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Nezire Terzi hakkında, Yargıtay'ın cezayı onamasının ardından yakalama kararı çıkartıldı. Ankara Emniyetine giderek teslim olan Terzi, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Darbeci Semih Terzi’nin eşi tutuklandı
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