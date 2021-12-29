CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti.

CHP'Lİ ÖZEL 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU EĞİTİMİ İÇİN "ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ" DEDİ

Özel şu ifadeleri kullanmıştı: "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

DİYANET BASIN MÜŞAVİRİ BURAK ORHAN: "28 ŞUBAT'TAKİ FABRİKA AYARLARINIZA GERİ DÖNDÜĞÜNÜZÜ DÜŞÜNECEĞİM!"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, CHP'li Özgür Özel'in ifadeleri sonrası sosyal medyadan açıklama yaparak Özel'e tepki gösterdi. Orhan şu ifadeleri kullandı: "4-6 yaş Kur'an Kursları Ortaçağ düşüncesiymiş. Umarım dil sürçmesidir. Yoksa 28 Şubat'taki fabrika ayarlarınıza geri döndüğünüzü düşüneceğim!"

CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak “Ortaçağ zihniyeti” dedi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! | Video

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI, İŞTE O TEPKİLER:

"SİZİN KARANLIĞINIZ, İYİ AHLAK VE MANEVİYATLA YETİŞEN GENÇLERİN TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ VE AYDINLIK KILMASINI DURDURAMAYACAK!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Ortaçağ zihniyeti, kendisi gibi inanmayan gençleri küçümseyen çirkinliktir. Ortaçağ zihniyeti, kendi milletinin değerlerini hor görmek, ötekileştirmektir. Sizin karanlığınız, iyi ahlak ve maneviyatla yetişen gençlerin Türkiye'yi daha güçlü ve aydınlık kılmasını durduramayacak!"

"SEKÜLER DOGMATİK EZBERLERDEN VAZGEÇEMİYORLAR!"

UMED Başkanı Aslan Değirmenci: "Batıda din dersi anaokulu ve ilkokulların ilk sınıfından itibaren eğitim sistemi içerisinde anayasal referansı olan bir derstir. Biri bunu Özgür Özel'e anlatsın diyeceğim ama kendisinin derdi başka! Seküler dogmatik ezberlerden vazgeçemiyorlar!"

"KONUŞAN BİZZAT ORTAÇAĞ'IN VÜCUT BULMUŞ HALİ"



Gazeteci Erem Şentürk: "Konuşan bizzat Ortaçağ'ın vücut bulmuş hali. Engizisyon böyle konuşuyor, böyle saldırıyor ve yine aynı böyle yalan söylüyordu. "Muasır medeniyet" diye peşinden süründükleri Avrupa'da din eğitimi kreşlerde başlıyor. Dinsiz imansız sürüngenliğin askerleri sömürgelerde yetişiyor."