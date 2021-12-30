CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak “Ortaçağ zihniyeti” dedi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! | Video

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi Kur’an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet’in okul öncesi eğitimi için “Ortaçağ zihniyeti” demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, CHP’li Özgür Özel’in ifadeleri sonrası Özel’e tepki göstererek sosyal medyadan “4-6 yaş Kur’an Kursları Ortaçağ düşüncesiymiş. Umarım dil sürçmesidir. Yoksa 28 Şubat’taki fabrika ayarlarınıza geri döndüğünüzü düşüneceğim!” dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise “Ortaçağ zihniyeti, kendisi gibi inanmayan gençleri küçümseyen çirkinliktir. Ortaçağ zihniyeti, kendi milletinin değerlerini hor görmek, ötekileştirmektir. Sizin karanlığınız, iyi ahlak ve maneviyatla yetişen gençlerin Türkiye’yi daha güçlü ve aydınlık kılmasını durduramayacak!” ifadelerini kullandı. CHP’li Özgür Özel’e ise “Ortaçağ zihniyeti” ifadeleri sonrasında sosyal medyadan tepki yağdı.