Mavi vatanda caydırıcılık daha da artacak





Bölgesinde her daim barış ve istikrar isteyen ancak ulusal çıkarlarını da her daim savunacak kudrette olan Türkiye güçlü deniz gücüyle NATO çerçevesinde de stratejik görevlere hazırlanıyor. NATO'nun 69 yıldır en kıymetli müttefiklerinden olan Türkiye, TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini de yerine getirecek.