Rize-Artvin havalimanı yüzde 90 ‘tamam’

3 NİSAN 2017'de temeli atılan, Türkiye
'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize
-Artvin
Havalimanı'nın taş dolgusu tamamlandı. Rize'ye 34, Artvin'e 125 km uzaklıktaki havalimanının terminal binasından görüntüler de ilk kez paylaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
"İnşaatın alt ve üstyapılarının tamamı düşünüldüğünde projede yüzde 90 oranında gerçekleşmeye ulaşıldı" dedi. Havalimanı üstyapı inşaatında 31 bin 847 metrekare terminal ve VIP terminal binası, mescit, teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binalarıyla birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor.