28 Şubat sanığıydı... Dönemin komutanlarından Hakkı Kılınç’ın rütbesi söküldü

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı göndermişti. Genelkurmay Başkanlığı ise mahkemenin kararı doğrultusunda generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat vermişti.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. Emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'in rütbesi söküldü. Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesinin sökülmesine ilişkin yazı da İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Genelkurmay Personel Başkanlığı da 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. İçişleri Bakanlığı, hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesini aldı.

RÜTBESİ SÖKÜLDÜ



İçişleri Bakanlığı, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği cevap yazısında rütbesinin alınmasına karar verildiğini kaydederek, "Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli iken 30 Ağustos 2004'te kadrosuzluktan emekliye sevk edilen Hakkı Kılınç hakkındaki karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılarak sonucunun Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bilgi verilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda adı geçen hakkındaki karar doğrultusunda 7145 Sayılı Kanunu ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun 26. maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde 35/D-2 kapsamında 'rütbenin alınması' kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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