Son dakika | İsmail Saymaz’a ByLock sorusu! Keynes davasında tanık oldu

David Keynes, Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibiydi. ABD vatandaşlığına geçip Alpaslan Demir olan adını değiştiren David Keynes'in İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 2. duruşma yapıldı.
GİZLİ TANIK ANLATTI
Duruşmada önce gizli tanık dinlendi. Video konferansla mahkemeye bağlanan, sesi ve görüntüsü değiştirilerek salona aktarılan gizli tanık, Keynes'in örgüt ilişkilerini anlattı.
SAYMAZ'A FETÖ SORUSU
Daha sonra David Keynes ile ABD'de röportaj yapan gazeteci İsmail Saymaz, tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı, Saymaz'a "Hukuken sormak zorundayım, sizin hakkınızda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden soruşturma veya kovuşturma var mı" diye sordu.
Saymaz'ın "Hayır" cevabından sonra tanık yemini yaptırıldı.
KEYNES RÖPORTAJI SIKINTI OLDU
Daha sonra ifade veren Saymaz, röportaj teklifinin David Keynes'ten geldiğini söyledi. Keynes'in o dönem çalıştığı gazeteyi arayıp kendisine ulaştığını anlatan Saymaz, "Bu röportajın ardından sıkıntılar yaşadım. O nedenle şu an tanık olduğuma seviniyorum. Bu hadiseden ötürü çok canım sıkkın. Zorba Fetullahçı örgütün kirli yapılanmasını aydınlatmak, soruşturmalara katkı sağlamak için bu haberi yaptım. Devamını getirebilseydik örgütün Mor Beyin gibi yöntemle 10-15 bin kişiyi nasıl mağdur ettiğini ortaya çıkabilirdik. 5 yıl geçti. Bugünkü bilgilere o dönem sahip değildik" diye konuştu.
İsmail Saymaz, Keynes röportajıyla FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olarak kullandığı ByLock'un delil niteliğini tartışmaya açıp, örgüt lehine algı oluşturmakla suçlanmıştı.
YÜZDE 13 YANILMIŞ
Duruşmada Saymaz'ın ifadesinin ardından söz alan David Keynes ise röportajda yüzde 10 yanılma payı olduğunu söylediğini, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da hata payını yüzde 13 olarak belirlediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, Keynes hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verip, duruşmayı nisan ayına erteledi.
ABD'DEN GELİP TESLİM OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede David Keynes'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. 17 Aralık 2020'de hakkında yakalama emri çıkartılan Keynes, avukatı aracılığıyla 4 Mart 2021'de savcılığa verdiği dilekçede, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirmişti. 9 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelip teslim olan Keynes, 3 Kasım'da tahliye edilmişti.