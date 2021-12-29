Son dakika | İsmail Saymaz’a ByLock sorusu! Keynes davasında tanık oldu

Saymaz'ın "Hayır" cevabından sonra tanık yemini yaptırıldı.

KEYNES RÖPORTAJI SIKINTI OLDU

Daha sonra ifade veren Saymaz, röportaj teklifinin David Keynes'ten geldiğini söyledi. Keynes'in o dönem çalıştığı gazeteyi arayıp kendisine ulaştığını anlatan Saymaz, "Bu röportajın ardından sıkıntılar yaşadım. O nedenle şu an tanık olduğuma seviniyorum. Bu hadiseden ötürü çok canım sıkkın. Zorba Fetullahçı örgütün kirli yapılanmasını aydınlatmak, soruşturmalara katkı sağlamak için bu haberi yaptım. Devamını getirebilseydik örgütün Mor Beyin gibi yöntemle 10-15 bin kişiyi nasıl mağdur ettiğini ortaya çıkabilirdik. 5 yıl geçti. Bugünkü bilgilere o dönem sahip değildik" diye konuştu.

İsmail Saymaz, Keynes röportajıyla FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olarak kullandığı ByLock'un delil niteliğini tartışmaya açıp, örgüt lehine algı oluşturmakla suçlanmıştı.

YÜZDE 13 YANILMIŞ

Duruşmada Saymaz'ın ifadesinin ardından söz alan David Keynes ise röportajda yüzde 10 yanılma payı olduğunu söylediğini, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da hata payını yüzde 13 olarak belirlediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Keynes hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verip, duruşmayı nisan ayına erteledi.

ABD'DEN GELİP TESLİM OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede David Keynes'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. 17 Aralık 2020'de hakkında yakalama emri çıkartılan Keynes, avukatı aracılığıyla 4 Mart 2021'de savcılığa verdiği dilekçede, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirmişti. 9 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelip teslim olan Keynes, 3 Kasım'da tahliye edilmişti.