Video Haber İsmail Saymaz'a ByLock sorusu! Keynes davasında tanık oldu | Video
İsmail Saymaz'a ByLock sorusu! Keynes davasında tanık oldu | Video

İsmail Saymaz'a ByLock sorusu! Keynes davasında tanık oldu | Video

29.12.2021 | 13:05

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ByLock'un lisans sahibi David Keynes’in yargılandığı davada gazeteci İsmail Saymaz tanık olarak dinlendi. Keynes ile ABD’de yaptığı röportaj sonrası sıkıntılar yaşadığını söyleyen Saymaz, “Zorba Fetullahçı örgütün kirli yapılanmasını aydınlatmak, soruşturmalara katkı sağlamak için bu haberi yaptım. Devamını getirebilseydik örgütün Mor Beyin gibi yöntemle 10-15 bin kişiyi nasıl mağdur ettiğini ortaya çıkabilirdik. 5 yıl geçti. Bugünkü bilgilere o dönem sahip değildik” dedi. Duruşmada gizli tanık da dinlendi.

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