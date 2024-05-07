CHP'li Akdoğan'ın Müslümanları hedef alan sözlerine AK Partili Usta'dan tepki: Bu Siyonizm ağzıdır
TBMM Genel Kurulu'nda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Müslümanları hedef alan sözleri tepkilere neden oldu. Akdoğan'ın "Ey zalimler; ister kaymakam olun, ister vali, ister hakim olun, ister savcı, ister vekil olun, ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu" açıklamasına AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "1400 seneden ne kastettiğini buradaki herkes çok iyi anlıyor." diyerek yanıt verdi. Akdoğan'ın özür dilemesi gerektiğini belirten Usta, "Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir Siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır" ifadelerini kullandı.
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