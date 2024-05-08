Hakkâri’de polislere skandal hakaret!

Hakkâri Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında 24 Mart tarihinde oynanan amatör karşılaşması sırasında futbolcular seyircilerle tartıştı. Olayların büyümesi üzerine emniyet güçleri tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Karşılaşmayı izleyen Yalçın Kaval isimli şahsın tartışma sırasında emniyet amirine, “O köpeğinizi buraya getireceksiniz” şeklinde skandal sözlerle bir polis memurundan bahsettiği görüntüler ortaya çıktı. Olayın üzerine SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre şüpheli şahsın daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Hakkâri ziyareti sırasında domates fırlattığı, 2016 yılında ‘Terör Örgütü Propagandası’ yaptığı ve kardeşinin 2021 yılında Van ilinde PKK terör örgütünün kırsal yapılanmasında yakalandığı belirlendi.