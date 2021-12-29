Tunç Soyer açıkladı! İzmir’de önce içme suyuna şimdi de ulaşıma zam geldi

Her fırsatta halkçı başkan olduğunu öne süren Soyer, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ulaşıma yüzde 36 oranında zam yapacaklarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz haftalarda yeni yıldan geçerli olmak üzere içme suyuna yüzde 18 ila yüzde 30 arasında zam yapacağını duyurmuştu.

ÖNCE İÇME SUYU ŞİMDİ DE ULAŞIM

Geçtiğimiz aylarda İzmir kent içi ulaşımdan sorumlu ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi görüşülürken ulaşım zammını ağzına dahi olmayan Tunç Soyer sonunda baklayı ağzından çıkardı. Yeni yılda İçme suyuna ilk altı aylık süre için yüzde 18 ila 30 ikinci altı aylık süre içinse yüzde 15 zam yapacaklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şimdi de otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN'a yüzde 36 oranında zam yapacağını açıkladı. Zam haberi kent gündemine bomba gibi düştü. Yeni yıla saatler kala Soyer'in yaptığı açıklama kulislerde Soyer'den İzmirlilere yeni yıl hediyesi olarak yorumlandı.

FİYAT AYARLAMASIYMIŞ

Soyer zam kararını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 2021 yılını değerlendirmek, 2022 yılına ilişkin hedef ve projeleri paylaşmak üzere düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Başkan Soyer, burada yaptığı açıklamada; "Toplu ulaşımda bir fiyat ayarlaması diyorlar ya bizde bir ayalama yapıyoruz. Yılbaşından itibaren geçerli olacak. Burada bir şeyi korumaya özen gösterdik... Öğrenci ve gençlerimiz için pzoitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Onlar için bir fiyat ayarlaması yapmadan devam edeceğiz. Normal taşıma ücretlerinde de bir zam yapılacak. Bu zam oranı yüzde 36 olacak" dedi.

TAM BİNİŞ NE KADAR OLACAK

İzmirliler toplu ulaşım araçlarından 3 lira 46 kuruşa yararlanıyordu. Vatandaş birinci ve ikinci aktarmalar için de ayrıca 50'şer kuruş ödeme yapıyordu. Soyer'in açıkladığı yüzde 36'lık zamdan sonra tam binişlerin 4 lira 84 kuruş olması bekleniyor.

İzmir'de şaka gibi olay! CHP'li başkan bozuk yollar AK Parti İlçe Başkanı'na sordu

İzmir Büyükşehir’in Sayıştay raporu açıklandı! Kamu kaynaklarının nasıl çarçur edildiği ortaya çıktı