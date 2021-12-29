Yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli açıkladı! TURKOVAC Omicron’a karşı etkili mi?

"DELMİCRON DİYE BİR VARYANT YOK"

Özdarendeli, "Delmicron" diye bir varyant olmadığına dikkati çekerek, "Delmicron bir varyant değil, sadece şu anda hem Delta hem Omicron bir arada seyrettiği için her iki varyantın bir arada olduğu durumlara o şekilde atıf yapmışlar ama öyle bir varyant söz konusu değil." dedi.

TURKOVAC'ta faz-3 çalışmalarının da sürdüğünü belirten Özdarendeli, acil kullanım onayı alan ve şu anda dünyada yaygın kullanılan aşılarda da aynı süreçlerden geçildiğini dile getirdi.