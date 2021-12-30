Bakırköy caddeleri ’off road’ tutkunlarını çağırıyor





"REZİLLİK İÇERİSİNDEYİZ"



Cadde üzerinde elektrik malzemeleri ve tesisatı üzerine bir dükkanda çalışan Selçuk Uçar, "Aşağı yukarı bir aydır caddemizin durumu bu. Rezillik içerisindeyiz. Son bir şikayetimizden sonra biraz hızlandı, o da göz boyamak için. Şu an hala yavaş bir şekilde devam ediyor ve rezillik içerisindeyiz. Biz esnafız, burası bir iş yeri müşteriye hitap edemiyoruz. Müşteriler alt ya da üst sokaktan gidiyor. Dolayısıyla bizim işlerimizde de baya bir etkisi oldu, düştü. Tek isteğimiz caddemizin bir an önce temizlenmesi, güzelleşmesi" dedi.