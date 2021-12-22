Grevdeki işçiler CHP binasını işgal etti

Bakırköy Belediyesi'nde 'sıfır zam' dayatması nedeniyle Belediye İş Sendikası'na üye yaklaşık 300 işçinin 60 gün önce başlattığı grev devam ediyor. Dün de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçileri müzakere masasına çağırdı. Ancak bir önceki tekliften bir puan aşağı teklif verdi. Buna tepki gösteren işçiler belediye binasında durumu protesto etti, ardından da CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'na giderek işgal etti. Yaklaşık 50 kişilik grupla CHP Bakırköy İlçe Başkanlık binasına giden Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Şube Başkanı Savaş Doğan, İlçe Başkanı Celal Sevinç ve yönetimi ile görüştü. CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç'e, yaptıkları tüm olumlu girişimlere rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadığını, CHP yönetiminin de çözüme dair bir adım atmadığını söyleyen Bayram Özkan, Sevinç'e de gereken ilgiyi göstermediği için sitem etti. Bakırköy'de yaşananların CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilene kadar ilçe başkanlık binasını terk etmeyeceklerini söyleyen Özkan, "Bu gece ya sonuç alınacak ya da arkadaşlarımız bu burada misafir olacak" dedi.