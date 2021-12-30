HDP’li Pervin Buldan hakkında soruşturma

İzmir HDP
İl Başkanlığı'na düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava sırasında, mahkeme heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan
hakkında soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık 2021'de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. HDP İzmir İl Başkanlığı'na 17 Haziran'da gelen Onur Gencer
, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüş, tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.