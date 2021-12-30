Son dakika: DİAYDER iddianamesi kabul edildi! Çarpıcı ifadeler: Kandil’deki PKK’lılar da vaazlara katılıyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada 23 dernek üyesi hakkında iddianamede hazırlanmıştı. İddianame ile ilgili incelemesini tamamlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, kabul kararı verdi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava açılmış oldu.
PKK'NIN SÖZDE HOCALARI
İddianamede Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp, terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. Sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerince vaazlar verildiği vurgulanan iddianamede, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi. İddianamede derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarılıyor.
İBB'YE GASSAL OLARAK İŞE ALINDIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıkmıştı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade ediliyor. Şüphelilerin, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getiriliyor.
İBB GASSALINDAN MESCİTTE PKK PROPAGANDASI
SABAH'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) örgüt bağlantılı isimlerin işe alındığıyla ilgili gündeme taşıdığı haberler tartışılırken İBB'de alımların bunlarla da sınırlı kalmadığı ortaya çıkmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığının takibiyle geçen Temmuz ayında PKK'nın alternatif Diyanet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Diyanet İşleri Başkanı olan Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yakalanmış, şüphelilerden 5'inin gassal olarak İBB iştiraki İSPER'de işe alındığı ortaya çıkmıştı. SABAH'ın ulaştığı soruşturmanın detaylarında, PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmayı bazı dernekler ve özellikle ilmi ehliyeti olmayan "Mele" olarak adlandırılan gayri resmi imamlar aracılığıyla yaptığı, bu projeyle sempatizan ve birçok kürt kökenli muhafazakar kitleye hedef aldığı öğrenildi.
DERNEK SAYMANI HUTBE YAZDI, GASSALAR OKUDU
Kürtçe hutbelerin DİAYDER üyesi ve derneğin saymanlık görevini de yerine getiren ve kitle içerisinde "Mele" olarak bilinen Rıza Oğur tarafından hazırlandığı, derneğe ait gayri resmi mescitlerdeki fahri imamlar okutulduğu öğrenildi. Bu imamlar arasında ise İBB'ye gassal olarak işe alınan Nur Mehmet Işık, Aydın Ayhan ve Mehmet Emin Aslan'ın olduğu yapılan teknik ve fiziki takiple belgelendi.
İBB GASSALI SAHTE İMAM MESCİD HUTBESİNDE
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dava dosyasına giren teknik takip belgelerine göre, 19 Mart 2021'de İBB'deki gassallardan Mehmet Emin Aslan, Yıldıztepe'deki derneğe ait Yıldıztepe Mescidine gelerek kendi yazdığı vaaz ve hutbe metnini okuyup namaz kıldırdı. Mehmet Emin Aslan'ın bulunduğu mescide, DİAYDER yönetim kurulu Başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 50 kişinin geldi. Zanlılar yanında ise terör örgütünü simgeleyen sarı-kırmızı-yeşil renklerin bulunduğu seccadeler getirdi.
SABAH'ın ulaştığı o an ait fotoğraflarda Mehmet Emin Aslan'ın mescit minberinde kürtçe olarak "Zulüm ve Adalet" konularını içeren hutbe verdi. Hutbe içerisinde ise Kurmançi lehçesinin içinde bulunmayan ve yöre halkı tarafından kullanılmayan kelimeleri seçti. Aslan'ın kullandığı "Civak, Rugeş, Rumet, Parastın, Armanç, Abari, Amade, Dirok" gibi kelimelerin sonradan PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılıp benimsenen kelimeler olduğu, bu kelimeleri kullanırken de Türkçe anlamını anlatarak mescitte bulunan kişilere öğrettiği tespit edildi.
GASSALLAR SÖZDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANIYLA TOPLANTIDA
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, DİAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Baran, dernek başkan yardımcısı olan gassal Mehmet Emin Aslan, Dernek saymanı Rıza Oğur ile buluşarak DİAYDER yönetim kurulu üyesi olan İBB iştirakindeki gassallardan Fahrettin Ülgün'ün evinde toplantı yaptı. Bu toplantı da takip edilerek dosya içerisine girdi.