Dünyanın aşı üssü Ankara’da kuruluyor





İlk etapta, Güney Kore ve Japonya'dan teknoloji transferi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Koca, özellikle inaktif aşıların gerek üretiminin zorluğu ve uzun süre alması gerekse sabırlı çalışmayı ve maliyeti gerektiğini, bu nedenle ilaç firmaların genellikle bu tür yatırımı öncelikle tercih etmediğini kaydetti.



TURKOVAC İÇİN ULUSLARARASI YAYIN



Kendisinin de son olarak Turkovac aşısı olduğunu anlatan Koca, Turkovac aşısı için yapılan çalışmaların uluslar arası yayına dönüştürülerek, dünya ile paylaşılacağını söyledi. Yerli aşının faz 3 çalışmasının Hacettepe Üniversitesi koordinasyonunda 8 ana merkezde yürütüldüğünü, hatırlatma dozu eksenli çalışmanın ise Ankara Şehir Hastanesi yönlendirmesinde 42 merkezde geliştiğini aktaran Koca, aşının etkinliğinin Delta ve Omicron varyantları bazında da açıklanacağını bildirdi.