Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca’dan dikkat çeken Omicron mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesaj yayınladı.

Bakan Koca mesajında, "İstanbul Anadolu 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara! Evinde yeni yılı kutlayan, acilde, nöbette görevi başında olan bütün sağlık çalışanlarına! Hepimiz için mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"YENİ YILLA GELEN İLK GÜZELLİK"

Sağlık Bakanı Koca, 2022 yılının doğan ilk bebeğin ailesini tebrik etti. Bakan Koca, Umut Eliz ismi verilen yeni yılın ilk bebeğinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

DİKKAT ÇEKEN OMİCRON MESAJI

Bakan Koca, "Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz. Bugün bütün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve alınabilecek tedbiri konuştuk. Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen hastane yükünün artmadığını görüyor olmamız sevindirici bir durum. O nedenle yeni dönemde vatandaşlarımız kişisel tedbirlerine daha çok önem göstermeli" ifadelerini kullandı.