Sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca'dan dikkat çeken Omicron mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Anadolu 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara! Evinde yeni yılı kutlayan, acilde, nöbette görevi başında olan bütün sağlık çalışanlarına! Hepimiz için mutlu yıllar diliyorum." dedi. Omicron varyantına dikkat çeken Bakan Koca, "Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz." ifadelerini kullandı.