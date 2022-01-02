Evlat nöbetindeki aileler konuştu: 2022 PKK’nın sonu olacak





Bir oğlunu teröre şehit veren bir oğlu da PKK tarafından kaçırılan anne Necibe Çiftçi, yeni yılda 6 yıl önce daha 16 yaşında iken kaçırılan oğlu Rojhat'a kavuşmayı umut ettiğini belirterek, 2022 yılının annelerin yılı olacağını ifade etti.