Evlat nöbetindeki aileler konuştu: 2022 PKK’nın sonu olacak

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.
Aileler, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde bir araya geldi. Sur ilçesinde 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan baba Süleyman Aydın, "Biz 2.5 yıla yakındır burada nöbet tutuyoruz.
Bu yıl da evlatlarımızdan ayrı bir yıla girdik. 2022'de PKK'nın bitmesini ve HDP'nin kapatılmasını istiyorum. Biz devletimize inanıyoruz. 2022'de terörün sonunu getirerek, bizi evlatlarımıza kavuşturacaktır" dedi.
Anne Necibe Çiftçi ise, 2022'nin devletin de desteği ile annelerin evlatlarına kavuşacağı tarih olacağını söyledi.
Bir oğlunu teröre şehit veren bir oğlu da PKK tarafından kaçırılan anne Necibe Çiftçi, yeni yılda 6 yıl önce daha 16 yaşında iken kaçırılan oğlu Rojhat'a kavuşmayı umut ettiğini belirterek, 2022 yılının annelerin yılı olacağını ifade etti.
Oğlu Mustafa'yı PKK'dan kurtararak askere gönderen annelerden Ayşegül Biçer de, 2022'nin annelerin güçlü eylemleri ve devletin desteği ile PKK ve uzantılarının sonunu getireceğini ifade etti.