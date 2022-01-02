"Muhtar bile olamaz" dediler; Türkiye'yi şahlandıran lider oldu

Hakkında verilen mahkumiyet kararı ve ardından atılan manşetlere rağmen çalışmaktan vazgeçmeye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle birlikte çıktığı ve öyle devam ettiği siyasi yolculuğu tarihe geçti.

DEMOKRASİNİN GERÇEK ANLAMI VE ERDOĞAN İLE GELEN ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ

Demokrasinin kara günlerinde söylediği tarihi cümle yıllar içerisinde bir zihniyet dönüşümünün kapısını aralayacaktı. Yapılan tüm saldırılar boşa çıktı ve geçmişin acı tecrübeleri Türk halkını tek bir düşüncede birleştirdi; Hükümetler yalnız seçimle gelir ve seçimle giderler...

TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRAN LİDER: RECEP TAYYİP ERDOĞAN

İşte yoksulluk, yolsuzluk, yasaklarla mücadele ilkesiyle çıktığı yolda adaletten eğitime, sağlıktan ekonomiye attığı dev adımlarla Türkiye'nin adete şahlanma sürecini başlatarak tarihe geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolculuğu...



Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la şahlanışa geçti | Video