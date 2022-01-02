Video Türkiye Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la şahlanışa geçti | Video
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la şahlanışa geçti | Video

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la şahlanışa geçti | Video

02.01.2022 | 15:57

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Türkiye'nin yazar kasa fırlatılan, isyanların, fakirliğin ülkesi olduğu günlerde düşünce ve fikir özgürlüğünün de önünün kapatıldığı dönemlerdi... Şiir okuduğu için mahkum edilen ve hakkında "Artık muhtar bile olamaz" diye manşetler atılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi şahlandırma süreci...

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