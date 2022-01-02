Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:47
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la şahlanışa geçti | Video 02.01.2022 | 15:57
06:43
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar | Video 02.01.2022 | 13:06
03:39
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor | Video 02.01.2022 | 13:21
01:30
Hava Durumu 02-01-2022 02.01.2022 | 08:00
00:32
Milli Savunma Bakanı Akar’dan göreve giden “Pars”lara mesaj 01.01.2022 | 15:57
00:29
01:07
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01.01.2022 | 14:41
05:12
05:27
01:00
FETÖ’cülere en güzel cevap! 01.01.2022 | 11:04
01:30
Hava Durumu 01-01-2022 01.01.2022 | 08:00
07:48
02:09
07:16
11:01
00:47
Suçlulara korku, vatandaşa güven verdiler 31.12.2021 | 23:33
03:31
Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor! 31.12.2021 | 22:11
00:22
02:13
Bakan Koca'dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız 31.12.2021 | 21:19
06:54
Yılbaşına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı 31.12.2021 | 18:25
Türkiye'nin yazar kasa fırlatılan, isyanların, fakirliğin ülkesi olduğu günlerde düşünce ve fikir özgürlüğünün de önünün kapatıldığı dönemlerdi... Şiir okuduğu için mahkum edilen ve hakkında "Artık muhtar bile olamaz" diye manşetler atılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi şahlandırma süreci...