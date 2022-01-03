Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran: Ülkemizde son 15 yılda bilime verilen değer yadsınamaz





BOSTON'DAN VAN'A UÇTUM

2011'de Boston'dan uçağa binerek zorunlu hizmetimin çıktığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine geldim. Hiç kimse geleceğimi düşünmedi. Orada kalacağımı zannettiler. Her defasında insan ABD'den çıkıp neden Van'a gelir diye soruyor ve şaşırıyorlar. Bunda şaşılacak bir durum yok. Ben olması gerekeni yaptım ve ülkeme döndüm. Bu devlet beni okuttu tabi ki devletime hizmet edeceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bey ilim yayma cemiyeti ödül töreninde verdiği bir röportajda beni örnek göstermiş. 'Amerika'da kalabilirdi ama o ülkesine döndü' demiş. Sağ olsunlar Bilal bey böyle söyleyerek beni onore etti ama ben olması gerekeni yaptım. Aslında normali bu. Bunu o kadar farklılaştırmışız ki yani bu farklı bir şey değil.