Sözcü’nün ’Kardak’ haberine yalanlama: Gerçeklerden tamamen uzak, uydurmadır

Sözcü Gazetesinin internet sitesinde yayınlanan 27 Aralık 2021 tarihinde "Türkiye ile Yunanistan Arasında Kardak Gerginliği" ve 31 Aralık 2021 tarihinde "Yılın Son Günü Kardak'ta Gerginlik Yarattılar" başlıklı haberlere yalanlama geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tafından yapılan açıklamada, bahsi geçen haberlerin geçtiğimiz dönemlerde de gündeme getirildiği ve tamamen uydurma olduğu vurgulandı.

Sahil Güvenliği Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü Gazetesi internet sitesinde, 27 Aralık 2021 tarihinde "Türkiye ile Yunanistan Arasında Kardak Gerginliği" ve 31 Aralık 2021 tarihinde "Yılın Son Günü Kardak'ta Gerginlik Yarattılar" şeklinde başlıklar taşıyan Yaşar Anter imzalı bazı haberler yayınlanmıştır.

Bahse konu haberlerde özetle; "Muğla İli Bodrum İlçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na gelen Yunan balıkçı tekneleri ve Yunan Sahil Güvenlik Botları'nın, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kayalıklara yaklaştırılmadan bölgeden uzaklaştırıldığı" şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır. Bahse konu yayın organı tarafından, her yıl aynı dönemlerde benzer haberler yayınlanarak, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuzluk yaşandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmakta, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen maksadını aşan bir çaba sarf edilmektedir.

"GERÇEKLERDEN TAMAMEN UZAK VE UYDURMADIR"

Yayınlanan bahse konu haberde yer alan görüntülerden de anlaşılacağı gibi, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğe yönelik haber, gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."