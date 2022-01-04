CHP’li Özgür Özel ’Ortaçağ zihniyeti’ demişti! Ali Erbaş CHP’yi görüntülerle yine çürüttü!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur'an kursunun görüntülerini paylaşarak CHP'li Özgür Özel'in "ortaçağ zihniyeti" ifadesini yine çürüttü. Erbaş eşi Seher Erbaş ile Kur'an kursu ziyaretinin görüntülerini paylaşarak sosyal medya hesabından, "Çocuklarımız, küçük yaşlardan itibaren Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlığa emrettiği iyiliklerle donatılmalı" ifadelerini kullandı.

Erbaş ayrıca paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mescid-i Nebevî'yi inşa ettikten sonra içinde bir suffe yapmıştır. Mektep. İşte cami burada suffede burada! Mektep hemen yan yana. Kur'an kurslarımız suffenin varisleridir, suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş. Hz. Ali'ler, Hz. Ömer'ler, Hz. Fatıma'lar, Hz. Zeynep'ler, Hz. Aişeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarında çocuklarımıza vermek zorundayız."