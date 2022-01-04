CHP’li Özgür Özel ’Ortaçağ zihniyeti’ demişti! Ali Erbaş CHP’yi görüntülerle yine çürüttü!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada okul öncesi dini eğitimde neler öğretildiğini şöyle açıklamıştı:
"Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz."
Erbaş'ın eşi Seher Erbaş 4-6 yaş Kur'an kurslarında neler öğretildiğini sosyal medyadan açıklayarak "4-6 Yaş Kur'an Kurslarımıza devam eden çocuklarımız dua, şükür, merhamet, iyilik, sevgi, paylaşma, sorumluluk, doğruluk, vatan, bayrak gibi kavramları zihin ve duygu gelişimlerine uygun yöntemlerle öğreniyorlar. Emeği geçen herkesten Allah (cc) razı olsun" demişti.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur'an kursunun görüntülerini paylaşarak CHP'li Özgür Özel'in "ortaçağ zihniyeti" ifadesini yine çürüttü. Erbaş eşi Seher Erbaş ile Kur'an kursu ziyaretinin görüntülerini paylaşarak sosyal medya hesabından, "Çocuklarımız, küçük yaşlardan itibaren Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlığa emrettiği iyiliklerle donatılmalı" ifadelerini kullandı.
Erbaş ayrıca paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mescid-i Nebevî'yi inşa ettikten sonra içinde bir suffe yapmıştır. Mektep. İşte cami burada suffede burada! Mektep hemen yan yana. Kur'an kurslarımız suffenin varisleridir, suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş. Hz. Ali'ler, Hz. Ömer'ler, Hz. Fatıma'lar, Hz. Zeynep'ler, Hz. Aişeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarında çocuklarımıza vermek zorundayız."
"KUR'AN KURSLARI ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ DEĞİL EN MODERN EĞİTİM HİZMETİ VERİLEN ALANLAR"
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise Erbaş'ın paylaştığı 4-6 yaş Kur'an kurslarının görsellerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu: "Kur'an Kursları ortaçağ zihniyeti değil en modern eğitim hizmeti verilen alanlar."