CHP'li Özgür Özel 'Ortaçağ zihniyeti' demişti! Ali Erbaş CHP'yi görüntülerle yine çürüttü | Video

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için skandal ifadeler kullanarak bu kurslar için “Ortaçağ zihniyeti” demişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur’an kursundan görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak Özel’in “ortaçağ zihniyeti” ifadesini yine çürüttü. Erbaş eşi Seher Erbaş ile ziyaret ettiği kurstan karelerin yer aldığı yeni bir video paylaşarak, “Çocuklarımız, küçük yaşlardan itibaren Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de bütün insanlığa emrettiği iyiliklerle donatılmalı” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu: “Kur'an Kursları ortaçağ zihniyeti değil en modern eğitim hizmeti verilen alanlar.”