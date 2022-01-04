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Giriş Tarihi: 4.1.2022 13:54

Hava Gücü ve Gönüllü Ordusu! Orman yangınlarına karşı çifte hamle

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Hava Gücü ve Gönüllü Ordusu! Orman yangınlarına karşı çifte hamle

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl orman yangınlarıyla mücadele için hava gücü ve gönüllü ordusu kuruyor. Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı'nca 5 amfibik uçak, 5 büyük 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl orman yangınlarıyla mücadele için hava gücü ve gönüllü ordusu kuruyor. Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı'nca 5 amfibik uçak, 5 büyük 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de 2022 yılı yangın sezonu için gönüllü eğitimlerine başladı.

OGM'nin hedefi, yaza kadar 100 bin gönüllü. Şu an 23 bin 751 yangın söndürme gönüllüsü olduğunu açıklayan OGM müdürü Bekir Karacabey, "Amacımız, orman varlığımızı gelecek nesillere taşıyabilmek için halkımızı yangınlar konusunda bilinçlendirmek.

Mayıs ayına kadar 100 bin gönüllüye ulaştırmayı hedefledik" dedi.

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Hava Gücü ve Gönüllü Ordusu! Orman yangınlarına karşı çifte hamle
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