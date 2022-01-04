Hava Gücü ve Gönüllü Ordusu! Orman yangınlarına karşı çifte hamle

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl orman yangınlarıyla mücadele için hava gücü ve gönüllü ordusu kuruyor. Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı'nca 5 amfibik uçak, 5 büyük 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.