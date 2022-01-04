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Giriş Tarihi: 4.1.2022 23:03 Son Güncelleme: 4.1.2022 23:08

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün, bir AVM'nin otoparkında park meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla darp ettiği iddia edildi.

Olay, İstanbul'da bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

İddiaya göre bir AVM'de İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, park yüzünden bir kişiyle tartışmaya başladı.

Karşı taraf aracından inerek Öztürk'ün kullandığı otomobile gelince tartışma daha da büyüdü. Otomobilinden inen Öztürk, tabancasının kabzasıyla tartıştığı kişinin başına defalarca vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Öztürk, aracına binerek kaçmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Darp edilen kişinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Öztürk, güvenlik ekiplerine mukavemet, hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Öztürk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayda kullanılan silaha el konuldu.

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası | Video

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İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası
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