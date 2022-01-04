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OTOMATİK OYNAT
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İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası | Video 04.01.2022 | 22:55
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PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi? İBB'de liyakat var mı? 04.01.2022 | 10:34
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Roma dönemi ait tarihi eser satmaya çalışırken yakayı ele verdi | Video 03.01.2022 | 22:20
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün, bir AVM'nin otoparkında park meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla darp ettiği iddia edildi.