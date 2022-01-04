Yargıtay, askeri öğrencinin ankesör cezasını onadı

YARGITAY 3. Ceza Dairesi, Kara Harp Okulu
'nda öğrenim görürken ankesörlü hat aracılığıyla tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü
üyesi Ömer Tarık A
.'ya terör örgütü üyeliğinden verilen hapis cezasını onadı. Emsal kararda, "sanığın örgütün iletişim metotlarından olan 'Ankesörlü/sabit hatlardan aranma, gizli iletişim sistemine dahil olduğu' vurgulandı. Erzincan
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesörlü telefonlar aracılığı ile aranan askeri personele yönelik başlattığı soruşturma kapsamında savcılığın FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik istediği HTS kayıtları üzerinde yapılan inceleme sonucunda Ömer Tarık A.'nın Erzincan'da askeri okul sınavlarına hazırlandığı esnada ve Kara Harp Okulu'nda askeri öğrenci olarak öğrenim yaptığı dönemde, kullandığı cep telefonu hattından 2013 ile 2016 yıllarında ankesörlü ve sabit hattan birçok kez ardışık şekilde arandığı tespit edilmişti.