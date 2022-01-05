Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek





OYLARA YANSIDI



26-27 Aralık tarihleri arasında 3 bin 53 kişinin katılımı ile geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Başkan Erdoğan'ın ve parti yöneticilerinin önünde de bulunan araştırmaya göre yapılan bu işleri vatandaş takdirle karşıladı ve hem AK Parti hem de Cumhur İttifakının oylarında ciddi bir artış görüldü,



Araştırmada öne çıkanlar şöyle:



FAİZ KARARINA BÜYÜK DESTEK

Başkan Erdoğan, faizlerin düşürülmesi konusunda ciddi bir kararlılık ortaya koydu. Araştırma sonucu vatandaşların yüzde 56,1'i faiz düşürme kararlılığını destekliyor. Yüzde 43,9 ise sonuçlarını görene kadar beklemeyi tercih ediyor.