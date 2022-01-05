İYİ Partili başkan seçmene küfür etti





Hatta isteyenlerin istediği yerde videoyu paylaşabileceğini söyleyen Göçmez, paylaşımından 1 saat geçmeden, aldığı tepkilerden olacak ki, daha önce üst kadamede bulunan yöneticilerin yaptığı ile aynı davranışı sergileyerek, kurtuluşu sosyal medya hesabını kilitlemekte buldu.



Göçmez'in kendini bilmez bir şekilde kutsal değerleri hiçe sayarak ettiği küfürler ile ilgili bir çok kişinin şikayette bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.