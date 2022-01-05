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Giriş Tarihi: 5.1.2022 23:39 Son Güncelleme: 5.1.2022 23:48

İYİ Partili başkan seçmene küfür etti

ABBAS ÇAKAR
İYİ Partili başkan seçmene küfür etti

İYİ Parti Kocaeli ili Dilovası İlçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından yapmış olduğu videolu paylaşım ile AK Partiyi destekleyenlere ağza alınmayacak küfürler savurdu. Videoda  isteyen herkes paylaşabilir diyen Göçmez, sonra gelen tepkiler üzerine profilini kilitledi

Kocaeli Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesinde oturan ve İYİ Parti Mahalle Başkanı olan Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu videolu paylaşımda, AK Partili seçmene ettiği küfürler ile herkesi şoke etti.

Çektiği videoda, bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, Sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil, bütün AK Partililere ana avrat küfretti.



Hatta isteyenlerin istediği yerde videoyu paylaşabileceğini söyleyen Göçmez, paylaşımından 1 saat geçmeden, aldığı tepkilerden olacak ki, daha önce üst kadamede bulunan yöneticilerin yaptığı ile aynı davranışı sergileyerek, kurtuluşu sosyal medya hesabını kilitlemekte buldu.

Göçmez'in kendini bilmez bir şekilde kutsal değerleri hiçe sayarak ettiği küfürler ile ilgili bir çok kişinin şikayette bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

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İYİ Partili başkan seçmene küfür etti
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