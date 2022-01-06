İYİ Partili başkan seçmene küfür etti

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İYİ Parti Kocaeli ili Dilovası İlçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından yapmış olduğu videolu paylaşım ile AK Partiyi destekleyenlere ağza alınmayacak küfürler savurdu. Videoda isteyen herkes paylaşabilir diyen Göçmez, sonra gelen tepkiler üzerine profilini kilitledi