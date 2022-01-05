OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN ÖZER'DEN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vakaların artması sonrası çok tartışılan, 'Okullar kapanacak mı?' sorusunun yanıtını verdi.

Bakan Özer yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını bir kez daha belirtti, şu ifadeleri kullandı:

Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok. Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz.