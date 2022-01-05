Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Özer açıklamasında, okullarda alarm verilecek bir durum olmadığını, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.
OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN ÖZER'DEN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vakaların artması sonrası çok tartışılan, 'Okullar kapanacak mı?' sorusunun yanıtını verdi.
Bakan Özer yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını bir kez daha belirtti, şu ifadeleri kullandı:
Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok. Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birkaç gün önce yaptığı açıklamada da her vaka artışı sonrası okulların kapatılıp kapatılmayacağının tartışılmasını yersiz bulduğunu ifade etmişti. Bakan Özer, uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını vurgulamış, 'Okullar ilk açılıp, son kapatılan yerler olmalı' demişti.
Bakan Özer, okullarda kapatılan sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu, okulların en güvenli yerler arasında yer aldığını söylemişti.