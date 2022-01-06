Eren Bülbül’ün ailesine ömür boyu maaş

Ankara Gölbaşı
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Trabzon
'da 2017'de terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen Eren Bülbül
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik
'in hikâyesini anlatan "Kesişme
; İyi ki Varsın Eren" filminden etkilenerek Eren'in ailesine yardım için harekete geçti. Şimşek, şehit Bülbül'ün annesine ömür boyu aylık maaş bağlanması teklifini Belediye Meclisi'ne teklif etti. Meclis'te, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti
'nin grup başkanvekilleri ortak önerge verdi. Anne Ayşe Bülbül
'e belediye tarafından 10 bin lira maaş bağlanmasını içeren önerge oybirliğiyle kabul edildi ve komisyona sevk edildi. SABAH'a konuşan anne Ayşe Bülbül, "Gölbaşı Belediyesi'nden aradılar, 'Teyze içimizden geldi, 10 bin TL aylık bağlanması kararı aldık' deyince gözyaşlarımı tutamadım. Eren fırınlardan bayat ekmek alır gelirdi. Kara lastikleri vardı. Biri 40, diğeri 43 numaraydı. Çocuk yaşına rağmen günlük 20 TL para getirirdi" dedi. Şimşek ise, "Bu vatan Eren Bülbül'lerin ve yeni neslin ellerinde yükselecek. 10 yaşında babamı kaybettim. Filmden etkilendim" dedi.