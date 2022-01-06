Haberler Gündem Haberleri İşte Türkiye'nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!
Giriş Tarihi: 6.1.2022 23:53 Son Güncelleme: 7.1.2022 00:06

İşte Türkiye'nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!

İşte Türkiye’nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki ana yerleşkesinde, Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük kompozit üretim binası, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi gibi geleceğin milli teknolojileri için büyük önem taşıyan merkezler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Milli Muharip Uçağın 2029'da semalarda olacağını ifade etti. Ayrıca programda Türkiye'nin savaş uçağının tanıtım videosu da gösterildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ait Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası gibi bir dizi tesis ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) faaliyet gösterecek 16 fabrika için Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan'dan milli muharip uçak mesajı: 2023'te dünyaya göstereceğiz | Video

Törende bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayisi projelerinden biri olan Milli Muharip Uçağımızda. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz mühendislik merkezi Milli Muharip Uçak Projemizin inşallah kalbi olacaktır. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını son teknolojik sistemlerle donatılan bu merkezde yürütecek.

Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz. Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor ve 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan Milli Muharip Uçağımız test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır."

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞININ TANITIMI GÖSTERİLDİ

Törende Türkiye'nin Milli Muharip Uçağının tanıtım videosu da yayınlandı. TSK'nın envanterine katmayı planladığı uçak Türkiye'nin, gücüne güç katacak. 2029'da semalarda olması planlanlanıyor

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İşte Türkiye'nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!
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