İşte Türkiye’nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!

Başkan Erdoğan'dan milli muharip uçak mesajı: 2023'te dünyaya göstereceğiz | Video

Törende bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayisi projelerinden biri olan Milli Muharip Uçağımızda. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz mühendislik merkezi Milli Muharip Uçak Projemizin inşallah kalbi olacaktır. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını son teknolojik sistemlerle donatılan bu merkezde yürütecek.