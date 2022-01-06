Video Haber Başkan Erdoğan'dan milli muharip uçak mesajı: 2023'te dünyaya göstereceğiz | Video
Başkan Erdoğan'dan milli muharip uçak mesajı: 2023'te dünyaya göstereceğiz | Video

Başkan Erdoğan'dan milli muharip uçak mesajı: 2023'te dünyaya göstereceğiz | Video

06.01.2022 | 21:25

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