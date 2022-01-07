Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye

'Engelsiz Şehirler' sloganıyla Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğinde düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın ödül töreni Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve birçok il ve ilçenin belediye başkanları katıldı.

"ERİŞİLEBİLİRLİK, ENGELLİ BİREYLERİN EN TEMEL HAKKIDIR"

Törende konuşan Emine Erdoğan, "Erişilebilirlik, engelli bireylerin en temel hakkıdır. Erişilebilirlik meselesi, hem hizmet alanlarında, hem de fiziksel mekânlarda çok boyutlu olarak karşımıza çıkıyor. Mesela, bir websitesi için gerçekten kullanışlı dememiz için erişilebilirlik standartlarına uygun olması gerekir. Kaldırımlardan, park yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğlence yerlerine kadar, tüm fiziksel mekânlar, tüm engel grupları düşünülerek tasarlanmalıdır. Engelli bireylerin istedikleri zaman, özel ya da kamuya ait, her fiziksel mekâna rahat ve özgürce ulaşmaları gerekir" dedi.

"KALDIRIM RAMPALARININ ÖNÜNE PARK ETMİŞ ARAÇLARI GÖRDÜĞÜMDE ÜZÜLÜYORUM"

'Bazen, kaldırım rampalarının önüne park etmiş araçları gördüğümde gerçekten çok üzülüyorum' diyen Erdoğan, "Bilhassa alışveriş merkezlerinde, engelli park yerini kullanan sürücüler görüyoruz. Engelli bir birey olduğunuzu ve alışveriş merkezine geldiğinizde, size ayrılan yerin ihtiyacı olmayan biri tarafından işgal edildiğini düşünün bir kere. En başta bu bile, bir insana kendini öteki gibi hissettirmez mi? Öteki olmamak, toplumda bir yeri olduğunu hissetmek ve ihtiyaçlarının hayatta karşılığını bulmak hepimizin hakkıdır. Bazen sosyal medyada, engelli kardeşlerimizin AVM'lerde, hep dolu gelen asansörler önünde dakikalarca sıra beklediği görüntülere rastlıyoruz. Bunun ne kadar incitici olduğunu, kendimizi bir kez bile o kişilerin yerine koysak anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.