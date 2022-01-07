Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye | Video

Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye" dedi.