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Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye | Video 07.01.2022 | 19:02
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Başkan Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti | Video 07.01.2022 | 18:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti | Video 07.01.2022 | 18:16
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Mahmut Övür | Muhalefete ‘kapak’ sonuçlar 07.01.2022 | 15:33
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Engin Ardıç | Cihangir upper and lower 07.01.2022 | 15:31
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05:59
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Mehmet Barlas | Seçime kadar sabır 07.01.2022 | 15:14
01:57
03:17
CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na zam tepkisi | Video 07.01.2022 | 14:45
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SON DAKİKA: İYİ Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı! | Video 07.01.2022 | 14:07
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Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu 07.01.2022 | 09:14
01:36
Başkan Erdoğan TUSAŞ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu | Video 06.01.2022 | 23:43
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İran’da yolcu uçağı pistten çıktı | Video 06.01.2022 | 22:16
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Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye" dedi.