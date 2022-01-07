Son dakika | 17 yıllık sır çözüldü; Çifte cinayetin zanlısı FETÖ abisi çıktı

Son dakika haberler: İstanbullu iş insanları Hasan Hallaç (43) ve Süleyman Acar (35), 15 Aralık 2005'te, Kocaeli'nin Sepetçiler Köyü'ndeki Kireç Ocakları mevkiinde, kurşunlanarak öldürüldü. İki iş insanının, içinde öldürüldükleri araç ise birkaç gün sonra, İstanbul'da terk edilmiş halde bulundu. O dönemde faili meçhul olarak kalan dosya, 17 yıl sonra, kentte 2 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla yeniden açıldı. Eski verileri günümüz teknolojisiyle birleştirerek çalışmaya başlayan özel ekip, önce maktullerin yakınları, ardından o dönemde iş yaptıkları kişileri araştırdı. Üzerlerinde yüklü miktarda döviz olduğu da belirlenen maktullerin iş ilişkisi bulunduğu 4 kişiyi tespit eden özel ekip, şüphelilerden T.O.'nun 2020'de doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirledi.