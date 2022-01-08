Son dakika haberi: Fatih’te İETT otobüsleri yine çarpıştı: 13 yaralı

Son dakika haberi... Fatih Beylerbeyi Caddesi'nde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan sabah saatlerinde Fatih'te yine 2 İETT otobüsü çarpışmış, 8 kişi yaralanmıştı.
Beylerbeyi'ndeki kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SABAH SAATLERİNDE DE KAZA YAŞAMIŞTI
Sabah saatlerindeki kaza Atatürk Bulvarı'nda yaşanmıştı. Kazada 8 kişi yaralanmış, ambulans ile hastaneye kaldırılmışlardı. Kazanın olduğu bölgede trafik yoğunluğu yaşanmıştı.
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsü kazası daha! 5 yaralı... Olay yerinden görüntüler