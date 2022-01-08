Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Fatih'te İETT otobüsleri yine çarpıştı: 13 yaralı
Giriş Tarihi: 8.1.2022 12:52 Son Güncelleme: 8.1.2022 13:02

Son dakika haberi: Fatih'te İETT otobüsleri yine çarpıştı: 13 yaralı

AJANSLAR
Son dakika haberi: Fatih’te İETT otobüsleri yine çarpıştı: 13 yaralı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan İETT otobüs kazasının ardından benzer bir kaza daha yaşandı. Sabah Atatürk Bulvarı'nda yaşanan kazada 8 kişi yaralanırken, Beylerbeyi Caddesi'ndeki kazada da 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberi... Fatih Beylerbeyi Caddesi'nde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan sabah saatlerinde Fatih'te yine 2 İETT otobüsü çarpışmış, 8 kişi yaralanmıştı.

Beylerbeyi'ndeki kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SABAH SAATLERİNDE DE KAZA YAŞAMIŞTI

Sabah saatlerindeki kaza Atatürk Bulvarı'nda yaşanmıştı. Kazada 8 kişi yaralanmış, ambulans ile hastaneye kaldırılmışlardı. Kazanın olduğu bölgede trafik yoğunluğu yaşanmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsü kazası daha! 5 yaralı... Olay yerinden görüntüler

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fatih'te İETT otobüsleri yine çarpıştı: 13 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA