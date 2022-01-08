Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron açıklaması: Çoğu kişi hafif atlatıyor fakat...
Giriş Tarihi: 8.1.2022 16:17 Son Güncelleme: 8.1.2022 16:22

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron açıklaması: Çoğu kişi hafif atlatıyor fakat...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Omicron açıklaması: Çoğu kişi hafif atlatıyor fakat...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok hızlı bulaşan Omicron varyantı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının birçok kişide hafif seyrettiğini ancak koronavirüsün hala tehlikeli olduğunu ifade etti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kendinizi koruyun" dedi.

BAKAN KOCA'DAN OMİCRON MESAJI: ÇOĞU HAFİF ATLATIYOR FAKAT...

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron açıklaması: Çoğu kişi hafif atlatıyor fakat...
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