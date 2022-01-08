SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Omicron açıklaması: Çoğu kişi hafif atlatıyor fakat...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının birçok kişide hafif seyrettiğini ancak koronavirüsün hala tehlikeli olduğunu ifade etti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kendinizi koruyun" dedi.

BAKAN KOCA'DAN OMİCRON MESAJI: ÇOĞU HAFİF ATLATIYOR FAKAT...

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun.